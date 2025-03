Intrattenimento serale al mare: protocollo d’intesa con gli operatori balneari

Intrattenimento serale al mare, l’ok anche per le attività al ridosso della spiaggia. La giunta del sindaco Matilde Celentano, ha approvato lo schema del protocollo d’intesa, valevole dal primo maggio al 30 settembre 2025, con le associazioni di categoria del settore balneare finalizzato all’ampliamento dell’offerta ricreativa oltre l’orario di cessazione del servizio di salvataggio.

Le novità di quest’anno: il protocollo consentirà la possibilità di svolgere eventi serali anche a quelle attività di somministrazione con strutture fisse confinanti con la spiaggia, più precisamente situate su proprietà privata tra via lungomare e la spiaggia, che di fatto sono equiparabili, per tipologia di attività e servizi, agli stabilimenti balneari. Saranno gli assessori Cosentino e Di Cocco, promotori della delibera approvato oggi dalla giunta comunale, a sottoscrivere il protocollo d’intesa con le associazioni di categoria, in rappresentanza degli operatori del tratto A interessati a svolgere le attività ricreative e musicali nelle serate estive

Le dichiarazioni:

“Il protocollo che andremo a sottoscrivere a breve – spiega l’assessore alle Attività produttive Antonio Cosentino – consentirà agli imprenditori balneari del tratto A della Marina di poter svolgere, previa programmazione, una serie di eventi a carattere ricreativo-musicale oltre le ore 19. L’iniziativa, già sperimenta lo scorso anno, è stata particolarmente apprezzata dagli utenti del lungomare e quindi abbiamo voluto replicarla anche per la stagione balneare 2025, con un ulteriore estensione. Lo scorso anno, infatti, il protocollo aveva riguardato esclusivamente gli stabilimenti balneari, non annoverabili nella categoria di pubblici esercizi-locali per la somministrazione. Quest’anno, su richiesta delle associazioni di categoria, il nuovo protocollo consentirà la possibilità di svolgere eventi serali anche a quelle attività di somministrazione con strutture fisse confinanti con la spiaggia, più precisamente situate su proprietà privata tra via lungomare e la spiaggia, che di fatto sono equiparabili, per tipologia di attività e servizi, agli stabilimenti balneari. Il continuo confronto, avuto lo scorso anno e quest’anno insieme all’assessore alla Marina e Turismo Gianluca Di Cocco, con gli operatori del settore balneare sta producendo effetti positivi per il rilancio turistico del nostro lungomare”.

“L’obiettivo è quello di incentivare la promozione turistica del nostro lungomare – afferma l’assessore Di Cocco – Abbiamo ricevuto numerose richieste, tese a realizzare attività di intrattenimento oltre l’orario della balneazione, segno che l’esperimento dello scorso anno ha avuto un esito positivo anche nella direzione dell’aspettative dell’utenza. Questa iniziativa costituisce un valore aggiunto, capace di indurre positivi riflessi sugli imprenditori e sull’economia locale nel suo complesso”.

“Gli eventi di intrattenimento per ogni singola attività – entra nel dettaglio l’assessore Di Cocco – non saranno superiori a 30 per l’intera stagione balneare. Il programma complessivo di tutte le iniziative dovrà contenere orario di inizio e termine dell’intrattenimento e una breve descrizione del contenuto. La condivisione del programma con l’amministrazione comunale consente di richiedere un’unica autorizzazione per lo svolgimento degli eventi programmati, senza la presentazione di ulteriori istanze o segnalazioni certificate di inizio attività per l’intero periodo estivo, purché non vengano apportate modifiche alle strutture già autorizzate”.