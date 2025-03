Giornata del Paesaggio, due scuole di Terracina e Lenola finaliste al contest fotografico dell’Usr Lazio

LATINA – L’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio annuncia la fase finale del contest fotografico “Il paesaggio nei tuoi occhi: immagini di un patrimonio comune”, un’iniziativa ideata per celebrare la Giornata nazionale del paesaggio che si celebra il 14 marzo. Il concorso ha offerto ai giovani l’opportunità di esplorare e documentare le meraviglie del paesaggio laziale, un mosaico di bellezza naturale e culturale che si estende dalle maestose vette appenniniche alle coste del Tirreno. Per la provincia di Latina le scuole finaliste sono Latina il Liceo Statale “Leonardo da Vinci” di Terracina con Simbiosi e C.P.I.A. Lenola di Lenola con Il Paesaggio.

“Ogni angolo del territorio laziale racconta storie di tradizioni, cultura e biodiversità. Il contest ha invitato gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado della regione Lazio a raccontare il loro territorio attraverso immagini evocative – spiegano in una nota dall’Usr – La sfida è stata quella di catturare l’essenza del paesaggio circostante, con particolare attenzione alle sue peculiarità ambientali, naturalistiche e storico-artistiche. L’obiettivo principale è stato quello di stimolare una riflessione sulla bellezza e l’importanza del nostro ambiente, promuovendo una maggiore comprensione e rispetto per il paesaggio”.

Dieci fotografie, selezionate da un’apposita Commissione, saranno pubblicate sul canale social Instagram dell’USR Lazio il 14 marzo 2025, in concomitanza con la Giornata nazionale del paesaggio. A partire dalle ore 8:00 della stessa giornata, e fino alle ore 11:00 del 17 marzo 2025, sarà possibile votare le due opere vincitrici del contest fotografico, una per la scuola secondaria di I grado e una per la scuola secondaria di II grado.

“Esprimo il mio sincero apprezzamento per l’impegno e la creatività dimostrati dagli studenti e dagli insegnanti in ogni provincia. I lavori presentati hanno saputo catturare l’essenza e la magia dei nostri paesaggi, mettendo in luce non solo la loro bellezza naturale, ma anche il legame profondo che ci unisce a essi”, commenta la direttrice dell’USR Lazio Anna Paola Sabatini

Le scuole finaliste:

Frosinone: I.I.S. “Alessandro Volta” di Frosinone (Golden hour in Canterno lake) e Istituto Comprensivo “Sant’Elia Fiumerapido” di Sant’Elia Fiumerapido (Tramonto in montagna)

Latina: Liceo Statale “Leonardo da Vinci” di Terracina (Simbiosi) e C.P.I.A. Lenola di Lenola (Il Paesaggio)

Rieti: I.I.S. “Statista Aldo Moro” di Passo Corese (Balle di fieno) e I.C. “Valle Del Velino” di Cittaducale (La chiesa di San Vittorino)

Roma: Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” di Roma (Sentiero) e Istituto Comprensivo “Giovanni Cena” di Cerveteri (L’infinito tra le rocce)

Viterbo: I.I.S. “Francesco Orioli” di Viterbo (Un occhio su Piazza San Lorenzo) e Istituto Comprensivo “Andrea Scriattioli” di Vetralla (Nel cuore del bosco)