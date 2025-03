Latina, disturbi alimentari, un team di esperte incontra i cittadini che vogliono approfondire il tema

LATINA – Il 15 marzo, in diversi spazi della città, un team di psicologhe, psichiatre e biologhe nutrizioniste incontreranno le persone che vogliono conoscere e approfondire le tematiche relative ai DCA – Disturbi del Comportamento Alimentare.

Il programma precede per Sabato 15 marzo incontri nella Palestra pugilistica Leone in via del Lido dalle 9:00 alle 10:30; presso la banca Fideuram in via del lido dalle 10:30 alle 12:30; al campo Coni con Nissolino Intesa atletica Latina dalle 11:00 alle 12:30; nello Spazio Mad in via Cattaneo dalle 17:30 alle 19:30 e infine, nell’oratorio salesiano Don Bosco in via Sisto v dalle 17:00 alle 19:00. Sabato 22 marzo l’appuntamento sarà da Mode modalità danza in via Sabaudia dalle 11:00 alle 12:30. Si parlerà di disturbi alimentari con le esperte Chiara Bruschi, psicologa e psicoterapeuta, Floriana Coletta psichiatra e psicoterapeuta, Vanessa Pacelli biologa nutrizionista, Ofelia Panico psicologa psicoterapeuta e Federica Pesce biologa nutrizionista.

L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di Latina che per l’occasione colorerà di lilla l’orologio della Torre Comunale. Gli incontri sono liberi e gratuiti.

L’evento è accompagnato da due mostre d’arte a cura di Fabio D’Achille MAD – Museo D’Arte Diffuso