Latina, Giuseppe Coriddi è il nuovo capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale

LATINA – Sarà il consigliere Giuseppe Coriddi il nuovo capogruppo di Forza Italia presso il consiglio comunale di Latina. Prenderà il posto del collega Mauro Anzalone, il quale, invece, sostituirà lo stesso Coriddi alla presidenza della Commissione Istruzione.

E’ il secondo avvicendamento tra le file della maggioranza di centrodestra, dopo quello che ha visto interessato il gruppo di Fratelli d’Italia, con Simona Mulè diventata nuova presidente della Commissione Attività Produttive al posto di Dino Iavarone, dimissionario dopo l’elezione a Coordinatore Comunale del suo partito.

Le ragioni che riguardano lo scambio avvenuto tra le file di Forza Italia sono invece differenti, con Mauro Anzalone che le ha motivate in questo modo: «Ho deciso di lasciare il ruolo di capogruppo per impegni sopraggiunti, ma anche perché ritengo più funzionale alla città il mio contributo nella commissione istruzione, vista la mia professione di docente. Ringrazio il partito per la possibilità che mi è stata data: continuerò a lavorare per migliorare la scuola e dare risposte ai bisogni educativi della nostra comunità». Il lavoro da capogruppo di Anzalone è stato poi lodato da Stefano Cardillo, commissario comunale di Forza Italia, e dal consigliere Fausto Furlanetto, con entrambi che hanno sottolineato come «la sua tenacia e il suo impegno quotidiano sono stati il motore di molte delle scelte compiute da Forza Italia all’interno della maggioranza di centrodestra».

Infine, anche Giuseppe Coriddi ha voluto ringraziare il suo partito, accogliendo con entusiasmo il nuovo incarico ricevuto: «Ringrazio i miei colleghi e il partito per la fiducia. Siamo una squadra, abbiamo lavorato ogni giorno come tale e continueremo a farlo con la massima determinazione. Il mio impegno sarà totale per rispondere alle criticità e dare risposte concrete a tutti i cittadini. La persona singola può raggiungere obiettivi, ma è solo una squadra compatta che può costruire il futuro».