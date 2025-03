Latina si avvia a diventare una “Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti”, la firma del protocollo d’intesa

L’assessore Andrea Chiarato ha espresso soddisfazione per la firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e UNICEF, portato avanti dalla Dott.ssa Michela Verga Presidente provinciale Unicef. Questo rappresenta un passo fondamentale nell’adesione della città al programma internazionale che permette di ottenere l’accreditamento come “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti”. Con il protocollo d’intesa sottoscritto, l’amministrazione comunale è pronta a passare alla fase operativa del progetto. “È il momento di dare concretezza agli impegni presi – ha dichiarato Chiarato – formiamo il gruppo di lavoro amministrativo che, insieme a tutte le parti sociali, dalle associazioni del terzo settore agli enti locali, inizierà a pianificare azioni concrete per la nostra città. Vogliamo rendere Latina un luogo dove i diritti dei ragazzi sono non solo rispettati, ma anche promossi e tutelati”.

Il progetto di accreditamento come “Città Amiche dei Bambini e degli Adolescenti” si inserisce in un contesto più ampio di sensibilizzazione e intervento sul territorio, come sottolineato dal Sindaco Matilde Celentano, con l’obiettivo di creare un ambiente in cui le nuove generazioni possano crescere in un contesto sicuro, sano e ricco di opportunità. Le prossime settimane saranno quindi decisive per avviare progetti e azioni che coinvolgano direttamente i giovani e le loro famiglie. Latina si prepara così a diventare una città sempre più inclusiva, attenta alle esigenze dei suoi cittadini più giovani e impegnata a garantire loro un futuro migliore.

La proposta di costruire una Città Amica, come sottolineato dalla Consigliera Valentina Colonna, proponente del programma e delegata UNICEF per l’amministrazione comunale, rappresenta principalmente una richiesta di impegno politico legato alla programmazione stabile di progetti che possano migliorare la vita dei cittadini. Si tratta di un percorso definito e di un approccio sistemico all’elaborazione di politiche che abbiano effetti, diretti o indiretti, sulla vita e sul benessere dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio comunale. Con questa proposta, Latina intende garantire che le future generazioni possano beneficiare di un ambiente sempre più favorevole alla loro crescita e realizzazione.