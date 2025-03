Maxi truffa in materia di sisma bonus: GDF sequestra crediti di imposta per oltre 10 milioni

Questa mattina, i Finanzieri di Latina hanno eseguito un’ordinanza di sequestro emessa dal Tribunale di Cassino, in seguito a un’indagine che ha portato alla scoperta di una frode su crediti di imposta falsi, per un valore di oltre 10 milioni di euro. L’indagine, condotta dal Gruppo di Formia con la supervisione della Procura di Cassino, ha riguardato nove persone e si è concentrata su un sistema fraudolento che creava crediti falsi legati a lavori edilizi antisismici, come il “Sismabonus”. Dagli approfondimenti svolti è emerso come tali crediti fossero stati originati da un soggetto detenuto in carcere e, successivamente, formalmente trasferiti a soggetti nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali vari (reati tributari, spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, reati contro il patrimonio e/o contro la persona) ed imprese operanti nel settore edilizio dalle dimensioni imprenditoriali e dai livelli di operatività incoerenti con il valore commerciale dei lavori edilizi formalmente eseguiti, soprattutto in relazione ad opere così complesse come quelle antisismiche. Decisivi sono stati i riscontri degli investigatori presso alcuni condomìni, anche nella capitale, che sarebbero stati interessati da tali interventi edilizi, per fotografare l’inesistenza dei cantieri, peraltro confermata anche dai condomini e dall’amministratore di condominio.

A conclusione degli accertamenti investigativi sono stati acquisiti elementi probatori che hanno consentito di ipotizzare l’esistenza di un sistema fraudolento operante nel sud pontino e nella regione Lazio, dedito alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche mediante i bonus edilizi. I crediti erano stati inseriti su una piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, causando danni al Fisco e truffando lo Stato. In alcuni casi, i fondi ottenuti sono stati trasferiti all’estero, come nel caso di una persona residente a Minturno che ha trasferito quasi 2,3 milioni di euro in Cina. Il giudice ha ordinato il sequestro dei crediti fiscali coinvolti, per un importo superiore a 10 milioni di euro, compresi quelli eventualmente presenti nei cassetti fiscali di terzi che non erano a conoscenza della frode.