Piani di zona, Muzio: “L’edilizia pubblica riparte dopo anni di blocco”

Dopo oltre dieci anni di stop, l’edilizia pubblica a Latina può finalmente ripartire. Il Comune ha approvato un provvedimento (determina n. 550 del 4 marzo 2025) che sblocca il settore, fermo dal 2013 a causa di problemi burocratici e mancanza di accordi operativi. L’assessore all’Urbanistica, Annalisa Muzio, ha annunciato il via libera per i piani di zona 167 “La Rosa”, “Casale dei Pini” e “Il Saraceno”. Questa decisione risolve un nodo fondamentale: l’adesione degli operatori ai consorzi di urbanizzazione. Senza questo passaggio, non era possibile realizzare le opere essenziali per lo sviluppo delle nuove aree abitative.

“Grazie a questo atto – spiega Muzio – gli operatori hanno ora 15 giorni di tempo per aderire ai consorzi. Questo passaggio è cruciale per organizzare meglio il settore e chiarire i ruoli di ciascuno. Una volta completata questa fase, verrà firmata la convenzione per le opere di urbanizzazione, cioè la realizzazione di strade, illuminazione, fognature e altri servizi necessari per le nuove costruzioni”. Quando tutto sarà pronto, i lavori potranno finalmente partire, con benefici per la crescita della città e l’economia locale. Muzio ha ringraziato Mauro Gaspari, funzionario dell’edilizia pubblica, e la dirigente Patrizia Marchetto per il loro contributo in questo importante risultato.