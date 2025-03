Nel Lazio, contributo alloggio riconosciuto a tutti gli universitari idonei. Si tratta di 3243 studenti

LATINA – Buone notizie per gli studenti universitari idonei per il contributo alloggio 2024/2025: DiSCo e Regione Lazio rendono noto che, attraverso l’attuazione del Programma Fondo Sociale Europeo Plus, tutti gli studenti sono vincitori e quindi effettivamente beneficiari. Si tratta di 3243 ragazzi. Si tratta di quasi nove milioni di euro di risorse destinate al sostegno degli studenti per fronteggiare le spese di locazione degli immobili situati nella Regione Lazio.

«Dopo il provvedimento sulle borse di studio, arriva un’altra misura a sostegno degli studenti del Lazio: tutti gli idonei sono vincitori del contributo Alloggi 2024/2025. A 3243 ragazze e ragazzi verranno erogate risorse, per un totale di 9 milioni di euro, così da poter contare su una soluzione abitativa nei pressi dell’università frequentata. Ringrazio l’Assessore Luisa Regimenti e il Presidente di DiSco Lazio, Simone Foglio, per mettere sempre al centro il diritto allo studio dei nostri giovani», dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

“L’accesso agli alloggi è parte integrante del diritto allo studio sottolinea l’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola e alla Formazione, Giuseppe Schiboni.

“Esprimo grande soddisfazione per il fatto che tutti gli studenti idonei al contributo alloggio 2024/2025 siano risultati vincitori senza necessità di scorrimenti. È un risultato straordinario che conferma l’attenzione della Regione Lazio e di DiSCo nei confronti del diritto allo studio e delle esigenze degli studenti, in particolare dei fuori sede, che spesso affrontano sacrifici economici per poter proseguire il proprio percorso universitario” – dichiara Orlando Angelo Tripodi, presidente della Commissione Diritto allo Studio alla Pisana.