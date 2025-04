Arrestati due 22 enni, nascondevano armi, droga e banconote contraffatte

APRILIA – Nascondevano armi, denaro contante, banconote contraffatte, armi, munizionamento, droga di vario tipo e materiale per il confezionamento. Ad Aprilia sono stati arrestati due ragazzi di 22 anni dai Carabinieri nell’ambito del monitoraggio di aree interessate all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e la droga sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative. Gli arrestati, sono stati portati presso la Casa Circondariale di Latina. Questa attività svolta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia, rappresenta una risposta ai rilevanti fenomeni di criminalità che nelle ultime settimane ha interessato il territorio apriliano, rientrando in uno dei servizi di più ampio e scrupoloso controllo del territorio per prevenire e contrastare reati di ogni entità.