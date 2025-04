Arrestato un 43enne di Latina deve scontare 14 anni per associazione mafiosa

LATINA -Deve scontare 14 anni in carcere per associazione a delinquere di stampo mafioso, rapina, estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti, reati commessi a Latina dall’anno 2018 all’anno 2020.I Carabinieri per questo hanno arrestato un uomo di 43 anni del luogo, volto conosciuto alle forze di polizia e già ai domiciliari, in esecuzione di un ordine a seguito di ordinanza di cessazione degli arresti domiciliari emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma. L’uomo al momento dell’arresto si è sentito male ed è stato subito trasportato presso l’ospedale di Latina, dove è attualmente piantonato.