Arrestato un 51enne per truffa e spendita di monete false ad Aprilia

APRILIA – Deve scontare 6anni e 10mesi e 4 giorni per i reati di truffa e spedita di monete falsificate, commessi dall’ottobre 2018 e febbraio 2020 rispettivamente a Tagliacozzo (AV), Civitavecchia (RM) e Albano Laziale (RM) ieri è finito in manette. Ad essere arrestato dai Carabinieri un uomo di 51 anni residente ad Aprilia portato nella casa circondariale di Latina. L’arresto è arrivato in esecuzione a un ordine di espiazione di pene concorrenti emesso dalla Procura di Civitavecchia.