A Fondi, denuncia il furto in casa, ma si dimentica di disfarsi della sua droga

FONDI – Denuncia il furto avvenuto nella sua abitazione ma viene trovato con la droga. E’ accaduto a Fondi dove l’uomo aveva denunciato che ignoti la notte precedente attraverso la rottura del vetro della finestra del bagno, si erano introdotti e avevano portato via un salvadanaio. Durante il sopralluogo però , i Carabinieri però hanno trovato quasi 8 grammi totali di cocaina divisa in più dosi, 2 bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento. La droga era sul comodino della camera da letto. Ad essere denunciato un 58enne del posto. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’Autorità giudiziaria e la la sostanza stupefacente sarà sottoposta ad analisi di laboratorio