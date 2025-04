Derby amaro per i nerazzurri della Benacquista Assicurazioni Latina Basket

Ancora una partita giocata in formazione ridotta, considerate le assenze importanti di Baldasso, Mennella (in panchina solo a onor di firma) e Thioune, per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che prova comunque ad avere la meglio sui padroni di casa della NPC Rieti, ma è costretta ad arrendersi 67-64 in un finale concitato. Una gara in cui Rieti ha messo in campo grande aggressività ostacolando quasi tutti tentativi di Latina di giocare al proprio ritmo. Anche le percentuali nel tiro dalla lunga distanza non sono state brillanti per i nerazzurri e hanno influito sul risultato finale. Peccato per non essere riusciti a sfruttare questa opportunità di guadagnare ulteriori due punti in classifica, ma ora sarà necessario resettare, riprendere a lavorare e prepararsi ad affrontare il prossimo impegno. Si dovrà lottare fino alla fine, l’obiettivo da raggiungere è importante e la forza del gruppo sarà un elemento fondamentale.

Il prossimo appuntamento è per domenica 13 aprile alle ore 18:00 al Palasport di Cisterna di Latina, dove i nerazzurri riceveranno la Crifo Wines Ruvo di Puglia, in occasione della trentaseiesima giornata della regular season.