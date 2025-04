Stop idrico prolungato, Acqualatina: “Necessario a garantire il collegamento tra nuova e vecchia condotta”

(foto da pagina Fb Acqualatina SPA)

LATINA – Sono terminati i lavori sulla condotta di Sardellane (ma il servizio di erogazione dell’acqua non si è ancora del tutto normalizzato). Lo comunica Acqualatina con una nota arrivata alle 14, 30, dopo le roventi polemiche. “Gli interventi di manutenzione e potenziamento della rete a servizio della Pianura Pontina sono terminati e che il flusso idrico è stato riattivato. La normalizzazione del servizio è in atto e sarà completata nelle prossime ore in tutte le zone impattate”, scrive il gestore.

Dopo 24 ore di sospensione del servizio la Società – si legge nella nota – “si scusa con gli utenti per i disagi e per il ritardo nella riattivazione del flusso. Il prolungamento dei lavori si è reso necessario per garantire il corretto collegamento tra la nuova condotta in fase di realizzazione e quella attualmente in esercizio, preservando la funzionalità della rete esistente e assicurando la continuità del servizio”.

Non sarà l’ultima volta, visto che l’attivazione della nuova condotta è prevista per il mese di giugno.” La nuova infrastruttura, realizzata con un investimento di 18 milioni di euro e contributo PNRR, consentirà di migliorare la qualità del servizio in tutta l’area servita, riducendo drasticamente le dispersioni idriche e limitando le interruzioni per guasti”, conclude la nota.