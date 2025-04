Formia, si presenta al Dono Svizzero con un foro da proiettile nelle gamba: indagini in corso

FORMIA – Si è presentato al pronto soccorso dell’ospedale Dono Svizzero con un foro da proiettile nella gamba. Sono stati i sanitari della struttura a dare l’allarme al 112 e sul posto sono giunti i carabinieri che hanno identificato l’uomo. La ferita, non lasciava dubbi: un colpo di pistola ha raggiunto l’uomo che è stato ricoverato per essere curato. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire le circostanze in cui è avvenuta la gambizzazione e risalire all’autore e al movente del ferimento.