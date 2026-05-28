Una Notte a Scuola: Magia, Stelle e Scoperte per la primaria di Borgo Bainsizza

Sono state protagoniste di un’avventura indimenticabile le classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria dell’ I.C. Vito Fabiano-Milani, plesso di Borgo Bainsizza.

I bambini venerdì 22 Maggio hanno vissuto una vera e propria notte a scuola! La serata ha preso il via alle 19:30 con l’ arrivo dei ragazzi a scuola accompagnati dal calore di tutta la popolazione del borgo, che ha partecipato con grande entusiasmo per salutare i piccoli esploratori notturni. Tutti insieme hanno consumato la cena al sacco in cortile ed appena il sole è tramontato, lasciando spazio alla notte, si sono spostati nel giardino della scuola dove ad attenderli c’era Alessio Di Roma, meteorologo, giunto appositamente da Roma con il suo prezioso telescopio per guidare i ragazzi all’osservazione della volta celeste.

Alessio ha regalato un’affascinante lezione di astronomia a cielo aperto. Il momento più emozionante per i bambini è stato senza dubbio poter osservare la Luna da vicino. Guardare i crateri lunari attraverso la lente del telescopio ha lasciato tutti a bocca aperta!

La serata è proseguita con un importantissimo momento dieducazione civica grazie all’intervento della Protezione Civile, dove i volontari hanno spiegato ai ragazzi in cosa consiste il loro fondamentale lavoro di supporto e soccorso, trasmettendo valori importantissimi come la solidarietà, la prevenzione e l’aiuto reciproco.

Prima di infilarsi nei sacchi a pelo, tutti insieme hanno guardato la proiezione de «Il pianeta del tesoro» (Treasure Planet), il classico Disney del 2002 che rilegge in chiave fantascientifica l’avventura senza tempo de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson.

L’avventura si è conclusa sabato mattina alle 08:00, quando i genitori sono arrivati a riprendere i bambini che sono tornati a casa portando nel cuore i ricordi di una notte speciale.