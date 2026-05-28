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Una Notte a Scuola: Magia, Stelle e Scoperte per la primaria di Borgo Bainsizza
Sono state protagoniste di un’avventura indimenticabile le classi 3ª, 4ª e 5ª della Scuola Primaria dell’ I.C. Vito Fabiano-Milani, plesso di Borgo Bainsizza.
I bambini venerdì 22 Maggio hanno vissuto una vera e propria notte a scuola! La serata ha preso il via alle 19:30 con l’ arrivo dei ragazzi a scuola accompagnati dal calore di tutta la popolazione del borgo, che ha partecipato con grande entusiasmo per salutare i piccoli esploratori notturni. Tutti insieme hanno consumato la cena al sacco in cortile ed appena il sole è tramontato, lasciando spazio alla notte, si sono spostati nel giardino della scuola dove ad attenderli c’era Alessio Di Roma, meteorologo, giunto appositamente da Roma con il suo prezioso telescopio per guidare i ragazzi all’osservazione della volta celeste.
Alessio ha regalato un’affascinante lezione di astronomia a cielo aperto. Il momento più emozionante per i bambini è stato senza dubbio poter osservare la Luna da vicino. Guardare i crateri lunari attraverso la lente del telescopio ha lasciato tutti a bocca aperta!
La serata è proseguita con un importantissimo momento dieducazione civica grazie all’intervento della Protezione Civile, dove i volontari hanno spiegato ai ragazzi in cosa consiste il loro fondamentale lavoro di supporto e soccorso, trasmettendo valori importantissimi come la solidarietà, la prevenzione e l’aiuto reciproco.
Prima di infilarsi nei sacchi a pelo, tutti insieme hanno guardato la proiezione de «Il pianeta del tesoro» (Treasure Planet), il classico Disney del 2002 che rilegge in chiave fantascientifica l’avventura senza tempo de L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson.
L’avventura si è conclusa sabato mattina alle 08:00, quando i genitori sono arrivati a riprendere i bambini che sono tornati a casa portando nel cuore i ricordi di una notte speciale.
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Tiziano Ferro torna live negli stadi, già sold out quattro date
Grande attesa per il ritorno live di Tiziano Ferro, pronto a tornare negli stadi con il tour “STADI26”, al via il prossimo 30 maggio. A pochi giorni dal debutto, diversi appuntamenti registrano già il tutto esaurito: sold out le date di Lignano, la seconda data di Milano, la seconda tappa di Roma e il concerto di Messina. Il tour ha già superato quota 400mila biglietti venduti ancora prima della partenza ufficiale, confermando l’attesa del pubblico per il ritorno negli stadi del cantautore di Latina. Ad accompagnare la tournée ci sarà anche Sono un grande (Deluxe), nuova versione dell’album con collaborazioni insieme a Giorgia, Lazza, Shiva, Ditonellapiaga e Ariete. Secondo le anticipazioni, il finale dei concerti potrebbe essere affidato a Xdono, il singolo che ha segnato l’inizio della carriera dell’artista e che quest’anno celebra i 25 anni dalla pubblicazione.
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Festa della Repubblica, musiche italiane, da Verdi a Piovani al Teatro Romano di Terracina
TERRACINA – Il 1° giugno alle ore 18.00, nel suggestivo scenario del Teatro Romano di Terracina, l’Orchestra di fiati Anxur Music Ensemble porta in scena un concerto di musica italiana per ricordare due ricorrenze fondamentali della nostra storia democratica.
L’evento, promosso con il patrocinio del Comune di Terracina – Assessorato alla Cultura e in collaborazione con la Fondazione Città di Terracina, celebra l’80° anniversario sia della Repubblica Italiana che del primo voto alle donne, che nel 1946 parteciparono per la prima volta al referendum istituzionale e alle elezioni per l’Assemblea Costituente.
Il programma, curato dal Maestro Luca Cervoni, è interamente dedicato a compositori italiani: un viaggio sonoro di straordinaria bellezza, costruito ad hoc, che intreccia la grande tradizione musicale del Paese: dall’opera lirica al melodramma fino alle musiche da film – vere eccellenze dell’arte italiana. Saranno eseguite musiche di Verdi, Mascagni, Puccini, Barbagallo, Piovani, Bacalov e Morricone. L’Orchestra sarà accompagnata dal soprano Emilia Diakopoulou.
Introdurrà la serata il direttore artistico della Fondazione Città di Terracina Franco Iannizzi; la presentazione del concerto è affidata a Fabio Arduini.
Fondata a Terracina, l’Anxur Music Ensemble ha costruito nel corso degli anni un solido percorso artistico e sociale, promuovendo concerti aperti alla cittadinanza, eventi di raccolta fondi per enti benefici, collaborazioni con le scuole del territorio e progetti di educazione musicale rivolti ai giovani, nel segno della condivisione, dell’inclusione e della valorizzazione dei talenti locali. Il livello artistico dell’ensemble è testimoniato dalle collaborazioni con personalità di primo piano del panorama bandistico nazionale e internazionale: il M° Fulvio Creux, già direttore della Banda Musicale della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano, e il M° Antonio Barbagallo, attuale direttore della Banda Musicale della Marina Militare Italiana.
L’ingresso è gratuito (fino ad esaurimento posti) con prenotazione obbligatoria: info@fondazioneterracina.it – 0773.359346 – 335.1659813 (orari: dal lunedì al venerdì 9.00/13.00 – 15.00/20.00; sabato e domenica 9.00/20.00).
Biglietti “saltafila” disponibili presso la biglietteria dell’Area Archeologica di Monte Sant’Angelo (Tempio di Giove Anxur) fino alla mattina del concerto.
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Micaela Ramazzotti ospite a Itri per la Krisis 2026 Summer Edition
Sarà Micaela Ramazzotti la protagonista della serata inaugurale della “Krisis 2026 Summer Edition – Nelle Periferie dell’Esistenza”, in programma venerdì 29 maggio alle 20.30 in Piazza Annunziata a Itri. L’attrice e regista, tra le interpreti più apprezzate del cinema italiano contemporaneo, sarà al centro di un incontro dedicato al suo percorso artistico e umano. A dialogare con lei saranno il professor Salvatore Mazziotti e la psicologa e psicoterapeuta Roberta Ruggieri. Nel corso della serata sarà proiettato Felicità, opera prima della Ramazzotti alla regia, presentata alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.
L’evento prevede inoltre il conferimento del “Premio Krisis 2026 per l’Alto Valore Morale della Sua Opera”, che sarà consegnato dall’assessore regionale Elena Palazzo.
La rassegna, organizzata dall’associazione Respiriamo Cultura con la collaborazione della Regione Lazio, del Comune di Itri e della Camera di Commercio Frosinone Latina, torna dopo le precedenti edizioni che hanno ospitato personalità del cinema e della cultura come Peppe Lanzetta, Matteo Garrone e Toni Servillo.
La serata sarà presentata da Robert Rivera e sarà anche l’occasione per annunciare i prossimi ospiti della manifestazione culturale.
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