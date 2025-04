Il Latina Calcio giocherà l’ultima gara casalinga con la maglia Orange

LATINA – In occasione dell’ultima gara casalinga della stagione, in programma sabato 19 aprile allo stadio “Domenico Francioni”, il Latina Calcio 1932 scenderà in campo con una divisa speciale: la maglia Orange, firmata Ezeta e parte della collezione Sibò Edition.

“Una scelta tutt’altro che casuale: la nuova maglia rende omaggio allo storico gol di Fabio Simonetti, realizzato nel derby del 2002 al “Matusa” di Frosinone – spiegano dalla società sportiva – Un momento indelebile, simbolo di orgoglio e appartenenza per l’intero popolo nerazzurro. Un gesto tecnico che vive ancora oggi nei ricordi dei tifosi, così come quel colore – l’arancione – che, in quella caldissima trasferta, tinse la tribuna e i cuori della nostra tifoseria. Una giornata speciale per celebrare il passato, vivere il presente e sognare insieme il futuro”, conclude la nota ufficiale.

La Orange sarà solo l’ultima delle tante divise che hanno accompagnato la rosa in questa stagione: dalla tradizionale nerazzurra, alla black edition, fino alla creativa Sibò, tutte nate per rappresentare con stile e passione l’identità del Latina Calcio 1932.