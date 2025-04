Applausi per le atlete della Nazionale boxe under 17

LATINA – Altre giornate prestigiose vissute con l’Italia Boxing, che ha trovato nella Boxe Latina un punto di riferimento per gli appuntamenti delle rappresentative azzurre. Applausi per le atlete della Nazionale Under 17, reduci dal dual match con le pari età della Spagna. Un appuntamento importante per il responsabile tecnico Giulio Coletta, in ottica dei Campionati Europei, che si svolgeranno nella finestra tra l’8 e il 18 dicembre. Quattordici match distribuiti in due giornate. Grande battaglia sul ring, con le promesse del pugilato italiano che hanno confermato come la direzione intrapresa sia quella giusta. Tra i prospetti, motivo d’orgoglio della Boxe Latina, c’è sicuramente Aurora Turrin unica laziale in gara, che nei 52 kg ha disputato due incontri molto tirati con la spagnola Andrea Buelga Garcia. Non a caso sono stati giudicati come i migliori match in entrambe le riunioni. Bilancio di una vittoria a testa, la prima a favore dell’italiana, la seconda a favore della spagnola. Nello stesso fine settimana, Mattia Turrin, altra canotta azzurra della Boxe Latina, si è fatto ben apprezzare in Nazionale Under 19, impegnata a Trieste nel 13° Memorial Battimelli, contest tra le rappresentative Under 19 di Italia e Polonia utile al responsabile tecnico Franco Federici per i prossimi appuntamenti internazionali. Nell’occasione Mattia ha vinto il suo 55esimo match su 58 combattuti. Il presidente Maria Stella Prezioso: “Siamo fieri di Aurora e Mattia Turrin, due dei nostri atleti azzurri impegnati nel weekend con le rispettive Nazionali”. Si continua a lavorare in casa Boxe Latina, in una stagione agonistica entrata nel vivo. I prossimi appuntamenti, saranno le fasi regionali dei Campionati italiani Under 19, che a cavallo tra fine aprile e i primi di maggio, vedranno protagonista Mattia Turrin.