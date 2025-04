Il Latina Calcio 1932 comunica di aver sollevato Roberto Boscaglia dall’incarico di allenatore della prima squadra e Antonello Capodicasa dal ruolo di allenatore in seconda. “La società ringrazia entrambi per l’impegno profuso nel corso della loro esperienza in nerazzurro e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale”. Nei prossimi giorni sarà annunciata la nuova guida tecnica. Latina Calcio 1932