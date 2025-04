Raccolta di rifiuti elettrici ed elettronici (Raee): Latina la più virtuosa nel Lazio

LATINA – La provincia di Latina si conferma la più virtuosa del Lazio sul fronte della raccolta dei cosiddetti Raee, con un quantitativo pro capite del 9, 06% e un totale di 5.138 rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche conferiti nei 49 punti di raccolta del territorio provinciale, dove i negozi di elettronica di consumo ritirano rispettivamente il 23,4% svolgendo un importante ruolo. La provincia di Latina migliora la raccolta del 3,5% e per quanto riguarda la raccolta per singoli raggruppamenti, anche nel 2024 la provincia di Latina spicca nella raccolta di apparecchi per la climatizzazione e frigoriferi (R1): ogni abitante ne avvia a riciclo oltre 2,5 kg in più rispetto alla media nazionale (1,77 kg/ ab). Nel Lazio la media pro capite è stata del 5,35 kg per abitante, più di tre punti sotto la media di Latina, ma nel 2024 la raccolta dei RAEE nel Lazio è tornata comunque a crescere attestandosi ad un +1,8%, invertendo così il trend negativo degli anni precedenti. L’incremento dei volumi riguarda tutte le province a eccezione di Frosinone che ne perde il 10,9% e con un pro capite di 3,16 kg/ab scende in ultima posizione a livello regionale.

“La crescita – si legge nel rapporto del Centro di coordinamento Raee – è tuttavia inferiore a quella registrata a livello nazionale (+2,5%). Di conseguenza, si acuisce il divario tra il valore pro capite regionale (5,35 kg/ab) e quello nazionale (6,07 kg/ab)”. L’incremento dei volumi riguarda tutte le province a eccezione di Frosinone che ne perde il 10,9% e con un pro capite di 3,16 kg/ab scende in ultima posizione a livello regionale.

L’incremento più elevato riguarda la provincia di Viterbo (+9,1%), il cui risultato pro capite (6,35 kg/ab), a differenza dell’anno precedente, supera quello nazionale. Degno di nota anche il risultato della provincia di Viterbo nella raccolta di piccoli elettrodomestici ed elettronica di consumo (R4): ciascun cittadino ne ricicla oltre mezzo kg in più rispetto al valore pro capite nazionale (1,40 kg/ab). Al contrario, nella provincia di Frosinone vengono raccolti quasi 2 kg/ ab in meno di grandi bianchi (R2) e la metà dei RAEE appartenenti a R4 rispetto alle rispettive medie nazionali (2,15 kg/ab e 1,40 kg/ab). In linea con il 2023, il 32,5% della raccolta regionale è effettuata presso i luoghi di raggruppamento della distribuzione (LdR), a fronte del 22% a livello Italia. Questa percentuale è determinata dalla gestione dei RAEE nelle province di Latina e di Roma, dove i negozi di elettronica di consumo ritirano rispettivamente il 23,4% e il 40,4% di quelli generati dai cittadini. Nelle province di Frosinone, di Rieti e di Viterbo i rifiuti elettronici vengono invece consegnati quasi esclusivamente nei centri di raccolta comunali (CdR).