Tragedia in Basilicata: muore una giovane di Sabaudia in un incidente insieme al fidanzato

Una tragedia ha spezzato due giovani vite nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 aprile, lungo la Strada Statale 655 Bradanica, in località Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. A perdere la vita sono stati Eleonora Barberio, 24 anni, di Sabaudia e Giuseppe Cecca, 31 anni, originario di Santeramo in Colle (Bari).

I due fidanzati stavano viaggiando a bordo della loro auto, di ritorno dalla Puglia quando – intorno all’una di notte – si sono scontrati frontalmente con un tir guidato da un uomo di 44 anni. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo ai due giovani, entrambi deceduti sul colpo. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo pesante: trasportato all’ospedale San Carlo di Potenza, ha riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni.

Sulla dinamica dell’incidente indaga la Procura di Potenza, che ha aperto un’inchiesta. Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sono un possibile colpo di sonno oppure un sorpasso azzardato. Non si esclude che venga disposta l’autopsia sui corpi delle vittime, attualmente custoditi presso l’obitorio dell’ospedale San Carlo.

La notizia ha gettato nello sconforto le comunità di Sabaudia e Santeramo Eleonora era molto conosciuta: la sua famiglia gestisce un banco di ortofrutta al mercato di Latina. Ragazza solare e piena di sogni, coltivava la passione per la moda e in passato aveva partecipato a shooting fotografici e concorsi di bellezza.