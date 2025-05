La Benacquista Latina Basket conquista anche gara 2 dei play out: 71-64

LATINA – Al palasport di Ferentino, davanti ad un pubblico di appassionati sostenitori partiti da Latina, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha vinto ieri sera anche Gara 2 e porta sul 2-0 la serie del primo turno playout del campionato di Serie B Nazionale.

Al termine di un match intenso e difficile che i nerazzurri hanno cercato di mantenere sempre in controllo anche nei momenti di difficoltà creati da Fiorenzuola la partita si è chiusa sul punteggio di 71-64 e si guarda ora al prossimo appuntamento in programma venerdì 13 maggio alle ore 20:30 al PalArquato di Fiorenzuola, per disputare GARA 3.

Per i nerazzurri guidati da capitan Baldasso sarà il primo match point per provare a conquistare la permanenza nella categoria.