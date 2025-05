Sul piano parcheggi, Confesercenti è scontenta e incontra il Comune. Illustrate perplessità e proposte

LATINA – Il nuovo piano sosta non piace ai commercianti aderenti a Confesercenti Latina che hanno incontrato l’assessore Gianluca di Cocco: “Rischia di penalizzare il cittadino e gli operatori commerciali locali”, dicono in una nota.

La delegazione formata dalla presidente provinciale Susanna Gloria Mancinelli, dal vice Massimo Ceccarini e da Silvano Moretto della Segreteria provinciale, dopo aver già espresso il proprio disappunto sulle decisioni prese – in particolare sull’abolizione della “penalina” che rischia di far pagare multe pesanti per chi sfora l’orario prestabilito – si cercano soluzioni.

“Abbiamo registrato dicono da Confesercenti – un’importante apertura al dialogo da parte dell’Amministrazione comunale e dell’Assessore Gianluca Di Cocco, che si sono dimostrati disponibili a valutare soluzioni condivise. L’attuale piano sosta – evidenzia Confesercenti – rischia di disincentivare i cittadini dal venire al Centro di Latina mettendolo a rischio di pesanti multe, penalizzando –di fatto- lo sviluppo del commercio di vicinato”.

Tra le proposte emerse durante il confronto: una Card a costo agevolato per gli operatori del centro che desiderino offrire ai propri clienti il “free parking”, il riequilibrio tra stalli blu, bianchi e gialli attorno all’isola pedonale, la gratuità di una fascia oraria di sosta, in un giorno da destinare allo shopping; abbonamenti nominativi o al portatore, non legati alla targa dell’autovettura; la riapertura immediata e totale del parcheggio nell’area delle ex autolinee; un piano urgente per nuovi parcheggi a ridosso del centro. Valutare infine la possibilità di reintegro della “penalina”.

“Rimaniamo in attesa di urgenti riscontri”, dicono dall’associazione di categoria.