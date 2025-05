Colpiti dal mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità belga, presi a Fondi

FONDI – Arrestati ieri a Fondi due uomini colpiti da un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria Belga. I due uomoni di 40 e 39 anni, sono stati arrestati per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sono ritenuti responsabili del trasporto di cocaina, reato commesso tra il 2021 e il 2022, in Belgio ed in Germania. I militari dell’Arma dei Carabinieri, nell’ambito del canale di Cooperazione Internazionale, ricevuto il predetto provvedimento restrittivo dalla Divisione S.I.Re.N.E. del Direzione Centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, hanno avviato i servizi di osservazione e di pedinamento finalizzati alla ricerca dei due, che sono stati rintracciati ieri pomeriggio ed ora si trovano nel carcere di Latina.