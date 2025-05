Beccato con le dosi pronte da spacciare, a Latina in arresto un 20enne tunisino

LATINA – Trovato con 64 dosi di cocaina chiuse in in confezioni di cellophane termosaldato pronte per lo spaccio. A Latina i Carabinieri hanno arrestato ieri a finire in manette un 20enne, di origine tunisina e già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo i militari lo hanno trovato con oltre 30 grammi di cocaina da spacciare. La droga è stata sequestrata e, nell’ambito delle disposizioni che saranno impartite dall’Autorità Giudiziaria, sarà sottoposta alle analisi di laboratorio, quantitative e qualitative .L’arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina.