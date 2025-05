Fondi, apre il centro “Memory Care”: iscrizioni estese anche ad altri tipi di demenza

Il centro diurno “Memory Care” di via Occorsio a Fondi è pronto ad aprire le porte ai primi ospiti. Nato per accogliere persone affette da Alzheimer, il servizio amplia ora la propria platea: le iscrizioni sono infatti aperte anche ai pazienti con altri tipi di demenza. Per favorire la partecipazione del maggior numero possibile di utenti, è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico, con scadenza fissata al 12 giugno 2025. Il centro potrà ospitare fino a 30 persone, offrendo un supporto quotidiano non solo ai malati, ma anche ai loro caregiver, in un ambiente pensato per stimolare la memoria, promuovere l’autonomia e migliorare la qualità della vita. Possono presentare domanda i residenti nei 16 Comuni del Sovrambito LT4 e LT5: Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Castelforte, Formia, Gaeta, Itri, Minturno, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene.

Il taglio del nastro ufficiale del centro “Memory Care” è previsto per venerdì 30 maggio alle ore 11:00, momento che segnerà l’avvio formale delle attività. La struttura rappresenta una risposta concreta al bisogno crescente di servizi di supporto per persone colpite da malattie neurodegenerative e per le loro famiglie