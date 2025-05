Latina, cardiologi in evidenza a Parigi con sei lavori scientifici prodotti nel reparto del Goretti

LATINA – Un pezzo di sanità pontina a Parigi, dove è in corso il congresso internazionale di cardiologia interventistica EuroPCR 2025, il più importante evento europeo di cardiologia interventistica, svoltosi a Parigi dal 20 al 23 maggio.

Un team di cardiologi pontini — Iginio Colaiori, Marco Bernardi, Luigi Spadafora, Attilio Lauretti e Marco Borgi, coordinati dal prof. Francesco Versaci e dal prof Giuseppe Biondi Zoccai— ha portato al congresso cinque contributi scientifici originali, spaziando da casi clinici complessi a sotto-analisi di trial internazionali fino a un progetto innovativo sull’intelligenza artificiale applicata alla cardiologia.

Le presentazioni hanno affrontato procedure ad alto rischio, strategie avanzate di rivascolarizzazione coronarica e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, dimostrando l’alto livello di competenza e innovazione del reparto pontino. Una soddisfazione ulteriore per la Uoc guidata dal professor Francesco Versaci – la più attiva del Lazio – è arrivata dal riconoscimento per il dottor Iginio Colaiori selezionato tra i primi dieci giovani ricercatori under 40 al premio “PCR got for talent”. “Il suo studio ha attirato l’attenzione della giuria internazionale per l’originalità e la rilevanza clinica dell’approccio presentato”, riferisce Versaci.

“Sono molto soddisfatto – commenta il primario – Abbiamo un’equipe attrattiva non solo per i pazienti ma anche per i giovani cardiologi che possono avere a disposizione una “scuola” continua di formazione e crescita per poter dare la migliore opportunità di cura “.