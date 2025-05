Guagliumi Cars apre a Latina il primo megastore della mobilità

LATINA – Guagliumi Cars apre ufficialmente le porte del suo nuovo megastore esperienziale della mobilità in Via Piave km 72, a Latina. Con una superficie complessiva di oltre 7.000 mq, la struttura rappresenta una delle realtà più grandi e innovative del settore nella regione.

Il nuovo spazio, voluto dal CEO Guido Guagliumi, nasce con l’obiettivo di ridefinire il concetto tradizionale di concessionaria, offrendo un’esperienza immersiva e completa per il cliente. Il megastore ospita uno showroom di 2.500 mq su due livelli, una moderna area service e l’AutoBeautyFarm, centro specializzato in detailing per auto e moto.

“Vogliamo proporre un nuovo modo di vivere la mobilità, andando oltre la semplice vendita o assistenza. Questo spazio nasce per offrire servizi personalizzati, scoprire le ultime tendenze del settore e vivere la passione per i motori a 360 gradi”, dichiara il CEO Guido Guagliumi.

Guagliumi Cars presenta un’offerta ampia e diversificata, con oltre 10 brand rappresentati.

La divisione auto include: Tiger, Birba, XEV, SWM, EMC, Foton, Dongfeng, Voyah e Mhero. La divisione moto propone: Royal Enfield, Zontes, Fantic e Italjet.

L’apertura del megastore rappresenta un passo importante per la mobilità nella provincia di Latina e nel Lazio, offrendo un punto di riferimento nuovo e all’avanguardia per clienti privati, professionisti e appassionati.