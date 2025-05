Latina, domenica 25 maggio torna la Maratonina Azzurra con partenza da Borgo Piave

Domenica 25 maggio 2025, la 4ª Brigata dell’Aeronautica Militare apre le porte alla cittadinanza per una giornata speciale all’insegna dello sport, della condivisione e della conoscenza, con la 15ª edizione della Maratonina Azzurra. La manifestazione, organizzata sotto l’egida della UISP (Unione Italiana Sport Per tutti) e con il patrocinio morale del Comune di Latina, è ormai diventata un appuntamento molto atteso dagli appassionati di atletica leggera e da tutta la comunità locale.

Il via è previsto per le ore 9:30 all’interno del sedime della Brigata. Gli atleti percorreranno 11 km attraversando le vie cittadine, con un passaggio simbolico in Piazza del Popolo, a sottolineare il forte legame tra l’Aeronautica Militare e il territorio pontino.

In parallelo alla corsa, la 4ª Brigata organizzerà un vero e proprio Open Day con numerose attività rivolte a famiglie, giovani e curiosi di ogni età. I visitatori avranno l’opportunità di: esplorare una mostra statica di mezzi e tecnologie in dotazione alla Brigata, partecipare a laboratori tematici ed esperienziali, vivere l’esperienza del volo attraverso simulatori e visori per la realtà virtuale e provare l’emozione di sedersi in un cockpit di un velivolo militare. Non mancherà il tradizionale Pasta Party, un momento conviviale offerto gratuitamente a tutti i partecipanti, accompagnatori e visitatori, per coniugare sport, nutrizione e socializzazione.

La Maratonina Azzurra non è solo una corsa, ma un’occasione per celebrare e promuovere i valori che guidano quotidianamente l’impegno dell’Aeronautica Militare, come ha spiegato il Comandate della 4ª Brigata, Generale Pietro Spagnoli ai microfoni di Radio Immagine.