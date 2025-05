Oculistica, all’ospedale di Fondi servizi diagnostici avanzati e fast track per urgenze

FONDI – Sono stati presentati ufficialmente questa mattina alla presenza della direttrice generale della Asl di Latina Sabrina Cenciarelli, i nuovi servizi ambulatoriali dedicati alla valutazione e preparazione pre-operatoria dei pazienti con indicazione chirurgica per cataratta, operativi dal 15 maggio all’Ospedale “San Giovanni di Dio” di Fondi.

“Con il programma di potenziamento dell’offerta oculistica, saranno disponibili servizi diagnostici avanzati, tra cui il campo visivo computerizzato e l’analizzatore della papilla ottica (HRT). È inoltre prevista l’attivazione di un percorso fast track per le urgenze e l’istituzione di un Ambulatorio aziendale di riferimento per il glaucoma, grazie alla sinergia con l’Università “Sapienza” di Roma, in particolare, con il Dipartimento Organi di Senso”, spiegano dall’azienda sanitaria.

L’iniziativa – ha spiegato la DG – nasce nell’ottica di una riorganizzazione dei servizi, finalizzata a una distribuzione efficiente delle attività sanitarie sul territorio e alla riduzione delle liste di attesa. Il nuovo assetto consentirà di ottimizzare l’utilizzo degli spazi ambulatoriali anche presso la sede di Formia, permettendo un incremento dell’offerta specialistica del sud pontino e una gestione più efficace della domanda assistenziale locale con l’implementazione delle attività chirurgiche di sala operatoria. Ne deriva un miglioramento complessivo in termini di accoglienza, accessibilità e qualità dell’esperienza per l’utenza.

In progetto c’è anche l’attivazione di un ambulatorio dedicato all’oftalmologia pediatrica.