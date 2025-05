Forum Compraverde Buygreen, premio alla ASL di Latina

Un importante premio internazionale è stato attribuito alla ASL di Latina dal Forum Compraverde Buygreen, la manifestazione di rilievo europeo dedicata alla promozione degli acquisti verdi e sostenibili nella pubblica amministrazione. L’Azienda è risultata vincitrice nella sezione “Miglior Bando green servizi innovativi e sostenibili” per lo sviluppo e l’implementazione di un modello innovativo di disinfestazione con sistemi ad ultrasuoni che azzera le sostanze biocide e altre sostanze pericolose per l’ambiente e la salute, assicurando al tempo stesso la minimizzazione della sofferenza degli animali coinvolti, in sostituzione ai metodi tradizionali come i pesticidi che hanno effetti negativi, diretti e indiretti, ben noti.

Con questo intervento, la ASL di Latina si conferma all’avanguardia nell’adozione di approcci operativi a basso impatto ambientale, in linea con i principi europei di One Health e Planetary Health, orientati alla tutela integrata della salute dell’uomo, degli animali e degli ecosistemi. Attraverso questa esperienza, la ASL di Latina consolida la propria strategia di prevenzione e promozione della salute in tutte le fasi della vita, puntando su soluzioni innovative che coniugano efficienza, sostenibilità ambientale e tutela del benessere collettivo.