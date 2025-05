L’Adattiva Pontinia piega Salerno 20-18: la semifinale d’andata va alla squadra di Manojlovic

L’Adattiva Pontinia ha vinto 20-18 la semifinale scudetto d’andata con il Salerno e sabato prossimo potrà giocarsi il match Point per accedere in finale. La lotta per lo scudetto della pallamano femminile vede anche il Pontinia in piena corsa per centrare il titolo, soprattutto dopo la partita di grande sofferenza giocata davanti al pubblico del palazzetto dello sport Marica Bianchi di Pontinia. La formazione di coach Nikola Manojlovic ha saputo subire, incassare e ripartire con un capolavoro di gara: decisivo il portiere Piantini che ha neutralizzato (tra parate e pali) ben sette rigori avversari. «Complimenti di cuore per la vittoria le ragazze state fantastiche, poi sugli spalti uno spettacolo mai visto prima e la città di Pontinia merita tutto questo entusiasmo, questa passione, questa energia – ha dichiarato il presidente Mauro Bianchi – ma per continuare a sognare abbiamo bisogno del supporto di tutto il territorio perché insieme possiamo fare grandi cose»