Allerta truffe telefoniche, la Regione Lazio mette in guardia i cittadini

Nelle ultime ore, numerosi cittadini del Lazio hanno segnalato di essere stati contattati telefonicamente da falsi operatori che si spacciano per incaricati regionali, proponendo presunti cambi di fornitura del gas a condizioni particolarmente vantaggiose. La Regione Lazio, attraverso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ha preso le distanze da queste telefonate, smentendo ogni tipo di coinvolgimento e ribadendo che la gestione delle forniture energetiche non rientra tra le proprie competenze istituzionali. Si tratta quindi di un tentativo di truffa. L’invito rivolto ai cittadini è chiaro: non fornire dati personali o sensibili, chiudere immediatamente la chiamata e segnalare l’accaduto alle autorità competenti.