Formia si trasforma in un regno incantato con “Il Cancello delle Favole”

Tre giorni tra magia, teatro e fantasia per grandi e piccoli: torna a Formia “Il Cancello delle Favole”, il festival di teatro per ragazzi giunto alla sua dodicesima edizione, promosso dal Teatro Bertolt Brecht all’interno del progetto FUS del MiC, delle Officine culturali della Regione Lazio e del programma nazionale Marameo. Dal 27 al 29 giugno il suggestivo quartiere di Castellone, insieme al Parco De Curtis di Gianola, si animerà con spettacoli, laboratori, letture e parate, trasformandosi in uno spazio aperto all’immaginazione e alla condivisione.

Si parte il 27 giugno con un pomeriggio dedicato alle letture: alle 18:00 le “letture piccine” per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, e alle 19:00 “Buon compleanno Marigold”, una festa a tema unicorni tra giochi e narrazione.

Il 28 e 29 giugno protagonista sarà lo spettacolo itinerante “Pinocchio e il Parco dei Balocchi”, con pupazzi, scenografie e sorprese nel verde del Parco De Curtis. Sabato 28, alle 19:00, spazio alla creatività con il laboratorio di fumetto “Tessa presidente” guidato dalla sceneggiatrice Susanna Mattiangeli, mentre domenica 29, sempre alle 19:00, si terrà la grande “Caccia alla favola” nel cuore del quartiere di Castellone.

Ogni sera alle ore 21:00 al Cancello di Castellone andrà in scena uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia: 27 giugno, Cappuccetto Red di Matuta Teatro; 28 giugno, La favola delle tre Melarance del Teatro Bertolt Brecht; 29 giugno, Officina Prometeo del Florian Teatro

Durante il festival, spazio anche ai libri con l’apelibreria a cura di Fuori Quadro, presente all’interno del Cancello.

“Il festival bussa forte alle porte con il suo carico di festa e sogni”, afferma il direttore artistico Maurizio Stammati. “In questo momento così delicato, la forza dei bambini è più necessaria che mai: è un grido di pace che vogliamo far arrivare ai potenti della Terra”.