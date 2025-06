Latina, oltre 8mila prodotti pericolosi e contraffatti sequestrati

Più di 8mila prodotti contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati nel mese di giugno dalla Guardia di Finanza di Latina, nell’ambito di un piano d’intervento mirato a tutelare i consumatori e garantire il rispetto delle normative sulla sicurezza.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Latina su disposizione del Comando Provinciale, ha interessato diversi esercizi commerciali della provincia, portando alla luce la vendita illecita di merce priva della marcatura CE e non conforme agli standard europei.

Tra i prodotti sequestrati figurano carte da gioco con marchi falsificati, dispositivi elettronici, accessori per telefonia, carte dei Pokemon, articoli casalinghi, bigiotteria, elettrodomestici, prodotti alimentari e capi di abbigliamento. Particolarmente allarmante il rinvenimento di circa 100 articoli per la cura della persona, apparentemente riconducibili a brand noti, privi però delle necessarie certificazioni: secondo quanto accertato, potrebbero contenere sostanze tossiche o cancerogene vietate dalla normativa.

L’attività è stata resa possibile anche grazie all’utilizzo di strumenti informatici e all’analisi dei dati raccolti durante i controlli quotidiani sul territorio. I quattro titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alle competenti autorità penali e amministrative per ipotesi di reato che comprendono la vendita di prodotti con segni falsi, ricettazione e violazioni al Codice del Consumo.

Tutti i prodotti non conformi sono stati sequestrati per impedirne la commercializzazione. Le indagini sono attualmente nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.