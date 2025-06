Correre fra le Migliare: torna a Pontinia la Corri Marino

LATINA – Sabato 21 giugno a Pontinia andrà in scena la seconda edizione del “Corri da Marino”, nuova tappa del Grande Slam UISP “Natalino Nocera” organizzata dalla Podistica Pontinia. Alle 16,30 nel piazzale del ristorante di via del Tomarone si raduneranno podisti provenienti da tutta la provincia, e non solo, per partecipare ad una gara sulla distanza di 10 chilometri: si percorreranno strade asfaltate e pianeggianti, partendo da via Migliara 48 sx per dirigersi verso la località Quartaccio e tornare verso la stessa Migliara passando per la 49 e per via della Mezzaluna.

Le iscrizioni potranno essere effettuate anche sul posto, 30 minuti prima dello start, fissato alle 18.30. L’organizzazione ha predisposto un servizio sanitario con ambulanza e un ristoro lungo il percorso e a fine gara. Garantito il pacco gara ai primi 200 iscritti. Per quanto riguarda le premiazioni, ci saranno riconoscimenti in natura per i primi tre e le prime tre della classifica generale e di tutte le categorie. Per queste ultime è previsto l’accorpamento alle precedenti per quelle con meno di 3 iscritti. Previsto inoltre un rimborso per le prime tre società con un minimo di 20 atleti al traguardo. Essendo anche “Trofeo Avis”, il “Corri da Marino” riserverà dei premi anche ai primi tre donatori e alle prime tre donatrici.

Lo scorso anno arrivarono in due a tagliare contemporaneamente il traguardo: i compagni di squadra della Nissolino Matteo Bianconi e Francesco Guidi, giunti a braccetto con un tempo di 36’29’’. Dopo di loro si piazzò Davide Di Folco. In ambito femminile si impose Roberta Andreoli (46’13’’) davanti a Luminita Lungu e Wissia Rinaldi. La novità da non perdere quest’anno sarà la cena offerta ai partecipanti e alle loro famiglie dal Ristorante da Marino: un primo, un secondo, l’acqua e tanto intrattenimento musicale al costo simbolico di 10 euro. Un modo per fare festa dopo la corsa e per abbinare ancora una volta lo sport al piacere di stare insieme. Per le iscrizioni e per tutte le informazioni consultare il sito uisplatina.it, scrivere a atleticaleggera.latina@uisp.it o inviare un messaggio Whatsapp al 328.1193101,