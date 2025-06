Latina, al Respighi il concerto della Big Band Jazz 

LATINA – La Big Band Jazz, diretta dal carismatico Simone La Maida, sarà protagonista di un concerto in programma il 26 giugno (alle 18) nell’Auditorium Roffredo Caetani del Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina , in via Ezio 32. L’ingresso è libero.

La Maida, sassofonista, compositore e arrangiatore con una strepitosa carriera che abbraccia teatro, jazz e sperimentazione, attualmente docente al Conservatorio di Latina di Musica d’Insieme e Big Band, dirigerà un gruppo di 46 elementi: “Un’ensemble imponente e variegato”, sottolineano dal Conservatorio.

Sette sono le voci soliste: Giuliano Barboni, Francesco Toni, Giordana Petralia, Paolo Salvatore, Taleen Tavani, Martina Corsini ed Elisabetta Scatarzi; altrettanti i sassofonisti Marco Klesik, Pasquale Farina, Stefano Preziosi e Rocco Vacca ai sax alti, Massimo De Amicis e Paolo Vico ai tenori (con Vico anche al clarinetto), e Domenico Baratta al sax baritono. Le trombe e i tromboni saranno affidati a musicisti come Gianni Ferreri, Nicola Tariello, Claudio Braccioforte, Samuel Federici, Mauro Lupone, Gabriele Orsini, Walter Fantozzi, Riccardo Ferrari, Luca Scirocco, Gian Marco Santoro.

La sezione ritmica è composta da quattro batteristi, tra cui Ivan Daniele, Lorenzo Antocchi, Francesco Miletta, Attilio Di Poce, e una linea di bassisti che includono Flavio Cangialosi, Luigi Cataldi, Enrico Marchiori, Andrea Donato, Diego Micheli, Andrea Fratoni, Simone Schirru. Il pianoforte di Giuseppe Caracci e il vibrafono di Gianluca Manfredonia saranno affiancati da una nutrita squadra di chitarristi , Roberto Cardinali, Francesco Santi, Alessandro Riccardi, Massimo Della Vecchia, Leonardo Di Mauro, Luca Marzella, Pietro Libro, Andrea Pigliucci, Mattia Malagola.

Il direttore della Big Band Jazz ha fondato una Big Band “Off Course Big Band” con i migliori allievi del corso d’improvvisazione e musica d’insieme di Riccione, con la quale ha lavorato in studio di registrazione come arrangiatore e direttore e con la stessa orchestra ha eseguito i concerti sacri di Duke Ellington assieme alla Corale di San Marino.