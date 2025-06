Fondi, 77enne arrestato per evasione

Era sottoposto alla detenzione domiciliare per reati gravissimi, ma è stato sorpreso fuori casa senza alcuna autorizzazione. I Carabinieri della Tenenza di Fondi hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 77 anni, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione. L’uomo stava scontando una condanna a 5 anni e 4 mesi di reclusione per tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della moglie, fatti risalenti al dicembre 2021. Durante un servizio di pattugliamento sul territorio, i militari lo hanno individuato lontano dalla propria abitazione, in evidente violazione delle prescrizioni imposte. Dopo l’arresto, il 77enne è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida. Questa mattina, il giudice ha convalidato l’arresto e confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari.