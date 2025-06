Sposa bambina, il Comune di Latina si costituirà parte civile nel processo

Il Comune di Latina si costituirà parte civile nel procedimento penale a carico dei quattro indagati coinvolti nel caso della sposa bambina. Lo ha deciso oggi la giunta municipale approvando la delibera proposta dall’Avvocatura comunale, su preciso indirizzo del sindaco Matilde Celentano.

Il caso, emerso da un’inchiesta della Procura e riportato dalla stampa nei mesi scorsi, riguarda un matrimonio avvenuto nel 2021 tra una ragazzina di appena 13 anni, all’epoca dei fatti, e un giovane non ancora maggiorenne, entrambi appartenenti alla comunità rom. Secondo le accuse, i genitori di entrambi sarebbero stati complici della cerimonia celebrata secondo rito tradizionale, in violazione della normativa vigente e con conseguenze gravi per la minore.

Il sindaco Celentano, già a marzo scorso, aveva chiesto all’Avvocatura di predisporre gli atti utili affinché l’ente comunale potesse tutelare, anche in sede giudiziaria, i principi di legalità e i diritti dei minori. «Ogni genitore ha l’obbligo di proteggere l’integrità fisica e morale dei propri figli. Da quanto emerso, in questo caso quei doveri sarebbero stati gravemente traditi», ha dichiarato la prima cittadina.

«Come amministrazione – ha aggiunto – sentiamo la responsabilità di intervenire con fermezza in episodi che ledono i diritti fondamentali delle persone più fragili, come i minori, soprattutto in un contesto in cui la comunità ha dimostrato grande sensibilità e attenzione. Ringrazio l’Avvocatura comunale per il lavoro svolto».

La costituzione formale avverrà in occasione dell’udienza preliminare, attesa per la prossima settimana, davanti al GIP, durante la quale verrà discussa la richiesta di rinvio a giudizio per i quattro indagati.