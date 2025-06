Latina, nasce il Comitato Promotore per la Tutela dell’Ambiente

È nato a Latina il Comitato Promotore per la Tutela dell’Ambiente, con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e la biodiversità della città e del suo territorio provinciale. Il nuovo organismo nasce dalla collaborazione tra cinque associazioni storicamente impegnate nel sociale e nella difesa del patrimonio naturale: Legambiente Latina, Federconsumatori, Cittadinanzattiva, Quartieri Connessi e Presidio di Latina Scalo.

Il primo atto del Comitato è stato il lancio di una petizione online che riguarda la gestione della raccolta dei rifiuti. La petizione, che ha già superato le 1250 firme, è disponibile sul portale Change.org e punta a promuovere un sistema efficiente e sostenibile. Il link è https://chng.it/zmjRHkBTdS

Il Comitato si propone di informare e coinvolgere i cittadini attraverso eventi divulgativi, incontri e conferenze pubbliche. L’intento è quello di elaborare proposte concrete da sottoporre all’amministrazione comunale e ad ABC, con lo scopo di migliorare il servizio e garantire un uso trasparente delle risorse pubbliche.

Attualmente, grazie al sistema porta a porta, Latina ha raggiunto il 54% di raccolta differenziata, una percentuale che tocca l’80% nelle aree effettivamente servite, pari al 75% delle utenze e al 90% del territorio comunale. Tuttavia, le recenti modifiche al calendario dei ritiri hanno suscitato preoccupazioni nel Comitato, che denuncia un arretramento rispetto ai progressi ottenuti e teme un ritorno a metodi ormai superati. Secondo le associazioni, questa scelta potrebbe provocare un aumento dei rifiuti abbandonati, con conseguente peggioramento del decoro urbano, maggiore esposizione al rischio sanitario, incremento della tassa rifiuti per i cittadini e un ritorno a livelli più alti di raccolta indifferenziata, con costi maggiori per lo smaltimento.

Il Comitato continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione, promuovendo iniziative di sensibilizzazione in città. È inoltre in programma un evento pubblico per approfondire i temi legati alla gestione dei rifiuti, i cui dettagli saranno resi noti a breve. Per seguire le attività è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale o scrivere all’indirizzo associazionidilatina@gmail.com.