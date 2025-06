Giovane gabbiano reale in difficoltà, la Capitaneria allerta il Parco Riviera D’Ulisse

GAETA – Un giovane esemplare di gabbiano reale che tentava, senza successo, di spiccare il volo è stato salvato dalla Guardia Costiera. Accertata l’incapacità dell’animale di volare autonomamente, è stata attivata la collaborazione con l’Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse, contattato per fornire supporto specialistico. Le guardie del Parco hanno recuperato il giovane gabbiano che è stato poi trasferito presso il centro di recupero faunistico, dove riceverà le cure adeguate per il suo reinserimento in natura.

L’intervento si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione tra la Guardia Costiera di Gaeta e l’Ente Parco Riviera di Ulisse, a tutela non solo della sicurezza pubblica e della navigazione, ma anche della protezione della fauna locale e della biodiversità costiera.