Un riconoscimento al valore sociale e ambientale del riuso a Formia

FORMIA – Claudio Tedeschi, amministratore delegato di Dismeco Bologna, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per l’impegno nei progetti ecosolidali “Utile” e “Formia Miniera Urbana”. Due iniziative che coniugano sostenibilità ambientale e solidarietà sociale, attraverso la rigenerazione e la donazione di elettrodomestici provenienti dalla raccolta differenziata a persone in condizione di fragilità.

“Utile”, in particolare, nasce dall’idea di trasformare i rifiuti in risorse: lavatrici e altri elettrodomestici, invece di essere destinati allo smaltimento, vengono recuperati, riparati e riportati a nuova vita, per poi essere distribuiti gratuitamente a famiglie in difficoltà. Un modello concreto di economia circolare che riduce gli sprechi, tutela l’ambiente e restituisce dignità a chi vive situazioni complesse.

Formia è stata tra i primi Comuni italiani ad aderire al progetto, avviando una collaborazione attiva con Dismeco, Caritas Diocesana e CNA. L’esperienza ha già portato alla consegna di numerose lavatrici rigenerate, con l’obiettivo di estendere nei prossimi mesi la rete dei Comuni coinvolti e strutturare una filiera stabile, industriale e certificata del riuso.

Nel ricevere l’onorificenza, Claudio Tedeschi ha voluto rivolgere un pensiero proprio ai territori che hanno creduto nel progetto: “Questo non è un premio personale, ma un riconoscimento a una visione collettiva. È il progetto ad essere stato premiato, insieme ai Comuni che hanno avuto il coraggio di sperimentare una via diversa nella gestione dei rifiuti. Una via che non si limita a contenere i danni ambientali, ma che costruisce valore sociale, ambientale e potenzialmente anche occupazionale.”

Soddisfazione è stata espressa anche da Raffaele Rizzo, Amministratore Unico di Formia Rifiuti Zero: “Siamo orgogliosi del riconoscimento conferito al dott. Claudio Tedeschi, nostro consulente ‘pro bono’. Lo sentiamo anche nostro, perché premia un lavoro condiviso che ci ha visti protagonisti sin dalle prime fasi del progetto Utile. Continueremo a investire nel recupero e nel riuso, perché crediamo fortemente che il futuro dei rifiuti passi proprio da qui: da una gestione più intelligente e rispettosa, capace di generare impatto positivo per l’ambiente e per le persone. Vogliamo costruire una Formia sempre più pulita, solidale e attenta al bene comune.”

L’onorificenza rappresenta un importante riconoscimento per tutte le amministrazioni locali che, come Formia, stanno scommettendo su un’economia del riuso, in grado di unire innovazione, responsabilità pubblica e attenzione alle persone.