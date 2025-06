Grave incidente in Via Don Torello tra l’autobotte dei vigili del fuoco a sirene e un’auto

LATINA – Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 13 di questa mattina su via Don Torello all’altezza di Via dei Volsci a Latina dove un’autobotte dei vigili del fuoco con le sirene accese si è scontrata con una Peugeot station wagon.

Immediata l’azione della stessa squadra dei vigili del fuoco rimasta coinvolta nello scontro: nonostante lo shock gli operatori sono scesi dal mezzo e hanno aperto la vettura liberando il conducente che in quel momento era vigile, affidandolo poi alle cure del personale del 118 che lo ha trasferito in ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono stati ascoltati alcuni testimoni delle attività commerciali presenti in zona.

La Peugeot, per il violento urto, è finita contro alcune macchine parcheggiate che sono state sollevate e spinte sul marciapiede riportando ingenti danni.