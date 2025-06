La sicurezza scende in strada a Terracina, oggi la presentazione in comune

Più sicurezza, meno rischi, più progresso: la sicurezza sul lavoro scende in strada a Terracina con infopoint e corsi gratuiti. Oggi in Sala consiliare del comune di Terracina è stata presentata l’iniziativa, a cui ha preso parte Alessandra Feudi l’assessora al turismo. L’iniziativa promossa da Ebit Lazio, l’Ente Bilaterale del Terziario Distribuzione e Servizi del Lazio, con il patrocinio del comune di Terracina è rivolta ai titolari di attività commerciali e ai loro dipendenti ed è nata per divulgare la cultura della prevenzione e della formazione volta a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Oggi è stato avviato il primo corso Antincendio, nel pomeriggio si terrà il corso Blsd che fornisce le competenze per intervenire in caso di arresto cardiaco, utilizzando tecniche di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione. Alta la partecipazione a tutti i corsi offerti.