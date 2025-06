Viola le prescrizioni imposte, arrestato dai Carabinieri ad Aprilia

APRILIA – Arresto un uomo di 41 anni del luogo, già noto alle forze di polizia, in esecuzione alla misura della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale Ordinario di Latina in aggravamento della misura degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto. Il provvedimento restrittivo è stato emesso per l’inosservanza delle prescrizioni da parte dell’indagato. Il 17 giugno infatti l’uomo è stato denunciato per evasione. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.