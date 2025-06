Riparte da Latina Lido l’iniziativa Spiagge Serene che porta la prevenzione sulle coste del Lazio

LATINA – Riparte da Latina “Spiagge Serene”, l’iniziativa estiva di promozione della salute che porta la prevenzione sulle spiagge del Lazio una serie di attività educative dirette a cittadini residenti e turisti. La ASL di Latina partecipa attivamente all’edizione 2025 con 14 appuntamenti distribuiti tra giugno e settembre in altrettante località costiere della provincia. L’equipe impegnata nelle attività sarà composta da infermieri, operatori sanitari e studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, presenti in appositi gazebo informativi.

Durante ogni tappa, i bagnanti saranno coinvolti in simulazioni pratiche di primo soccorso, manovre di disostruzione delle vie aeree e rianimazione cardiopolmonare, con la possibilità

di esercitarsi su manichini. Verranno inoltre distribuite card informative su vari temi di educazione sanitaria, tra cui: corretta alimentazione estiva, osteoporosi, esposizione al sole,

punture di animali, prevenzione dell’annegamento, ostetricia, logopedia e fisioterapia.

La prima tappa sarà proprio al Lido di Latina domenica 29 giugno dalle 9 alle 13.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio della Regione Lazio e il coordinamento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma, in collaborazione con gli Ordini delle Professioni Infermieristiche di Latina e Viterbo e le ASL del Sistema Sanitario Regionale del litorale Laziale, il progetto si propone di sensibilizzare cittadini e turisti attraverso.

Le altre tappe:

• 4 luglio – Sabaudia

• 13 luglio – Formia

• 20 luglio – Gaeta

• 26 luglio – Ponza

• 1 agosto – Minturno-Scauri

• 3 agosto – Sperlonga

• 8 agosto – San Felice Circeo

• 10 agosto – Terracina

• 22 agosto – Gaeta

• 23 agosto – Ventotene

• 30 agosto – Latina

• 31 agosto – Fondi

• 7 settembre – Minturno-Scauri

“Spiagge Serene rappresenta un’occasione preziosa per promuovere consapevolezza e comportamenti salutari, raggiungendo la popolazione in contesti informali e accoglienti. Una

sanità sempre più vicina alle persone, anche sotto l’ombrellone”, sottolinea la Asl di Latina in una nota.