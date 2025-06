Latina, scritta antisemita contro il giornalista Lidano Grassucci

Un atto intimidatorio inquietante è comparso nelle scorse ore in via Fabio Filzi, nel centro di Latina. Una scritta antisemita accompagnata da una svastica ha preso di mira il giornalista Lidano Grassucci, presidente dell’associazione “Una Scelta per Davide – Latina Amica di Israele”. La frase recita: “6 milioni di Grassucci”, richiamando in modo diretto il numero delle vittime della Shoah.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della Digos. Intanto lo stesso Grassucci, direttore della testata online Fatto a Latina, ha affidato ai lettori un messaggio di risposta: «Io alle mie idee ci metto firma e faccia, i vili non hanno né faccia né firma», ha scritto.

La condanna del gesto è arrivata da più parti nel mondo politico, come ad esempio dai primi cittadini dei comuni di Latina, Cisterna, Priverno e Roccasecca dei Volsci. L’europarlamentare De Meo (Forza Italia – PPE) ha parlato di “attacco alla dignità di un’intera comunità e alla libertà di pensiero”, mentre Tiero, vicepresidente regionale di Fratelli d’Italia e presidente della Commissione Sviluppo Economico del Consiglio regionale del Lazio, ha definito l’azione “ignobile” e “antisemita”.