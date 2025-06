Taccuini in cammino – Sketching dell’Acropoli del Circeo

Camminata speciale tra arte e natura, lungo il Sentiero di Circe, nella zona dell’Acropoli del Circeo Sabato 28 Giugno. Con la guida di Jessica Brighenti, presidente dell’Associazione Circe, per scoprire nuovi paesaggi, piante e animali del Promontorio. Ogni partecipante riceverà un taccuino pieghevole da riempire con schizzi e parole, proprio come un esploratore d’altri tempi. L’iniziativa è realizzata grazie al Parco Nazionale del Circeo, la Regione Lazio e il Comune di San Felice Circeo, con il supporto operativo della Pro Loco. Partenza alle 18 dall’area di sosta nota come “Le Crocette” nei pressi dell’Acropoli.

Evento gratuito, previa prenotazione presso la Pro Loco: info@prolococirceo.it 0773547770 / 3299166914