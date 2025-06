Sud pontino, oltre 5 milioni per potenziare gli ospedali di Formia, Terracina e Gaeta

Nuovi reparti, macchinari all’avanguardia e servizi potenziati negli ospedali Dono Svizzero di Formia e Alfredo Fiorini di Terracina, mentre a Gaeta è attivo un moderno centro diagnostico all’interno dell’ex ospedale Luigi Di Liegro. Sono questi i principali interventi presentati oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante una visita istituzionale nella Asl di Latina e nel Sud pontino. Oltre cinque milioni di euro i fondi messi a terra grazie all’impegno della direzione generale guidata da Sabrina Cenciarelli, con l’obiettivo di rafforzare concretamente la sanità di prossimità nel territorio.

Durante il tour, Rocca ha evidenziato come a Formia sia già operativo il nuovo pronto soccorso, riorganizzato con spazi più funzionali e attrezzato con una sala TAC, un reparto di Emodinamica, un’unità di terapia intensiva coronarica e un’area dedicata alle donne vittime di violenza. In un solo anno, nella struttura formiana sono stati gestiti quasi 40mila accessi, con una significativa riduzione dei tempi di attesa, indicatore di un’organizzazione in netto miglioramento. A Gaeta, l’ex ospedale Di Liegro ospita oggi un reparto di Radiologia con macchinari di ultima generazione: dalla TAC al mammografo con tomosintesi, passando per la radiologia digitale e gli ecografi avanzati. Si tratta di un servizio già attivo e in fase di espansione, che consente ai cittadini di ricevere cure sul posto, evitando trasferte verso altri comuni.

Anche l’ospedale Fiorini di Terracina è stato interessato da una serie di interventi, tra cui l’attivazione di una sala endoscopica con tecnologia basata sull’intelligenza artificiale e il potenziamento della chirurgia ambulatoriale. Risultati che, in pochi mesi, hanno già comportato un netto aumento del numero di interventi chirurgici effettuati. Solo nel 2024, la Asl di Latina ha superato di oltre un milione il numero delle prestazioni rispetto al 2022, un dato che testimonia una sanità in ripresa, sempre più in grado di rispondere in modo efficiente alle esigenze del territorio.

Rocca ha annunciato anche un importante passo avanti per l’isola di Ponza, dove a breve sarà attivo un servizio di radiologia, grazie alla collaborazione tra Regione, Asl e amministrazione comunale. Una novità attesa da tempo, che colmerà un vuoto sanitario ritenuto inaccettabile. Il presidente ha ringraziato il direttore generale Cenciarelli, il personale sanitario e tutti gli amministratori locali per il lavoro svolto e ha sottolineato come il Sud pontino stia tornando ad essere un punto di riferimento per una sanità pubblica forte, accessibile e davvero vicina ai cittadini.

A margine della visita, Sabrina Cenciarelli ha sottolineato come gli investimenti della Regione Lazio e del Piano nazionale di ripresa e resilienza stiano contribuendo in modo decisivo al potenziamento dell’intera offerta sanitaria provinciale. Un piano che include l’attivazione di nuovi servizi innovativi e tecnologie d’avanguardia, anche nelle strutture di Fondi e Ponza, con una visione chiara e condivisa di sanità di prossimità, rafforzata anche dalle future case e ospedali di comunità.