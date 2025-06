Ricerche in superficie, due cani di Latina, Bruna e Megan, ottengono il brevetto

LATINA – Si chiamano Bruna e Megan i primi due cani della provincia di Latina abilitati per la ricerca in superficie di persone scomparse. Un percorso lungo, di grande impegno, quello affrontato da una Pastore belga Malinois e da una Border Collie con i loro conduttori, Angelo Fischetti e Alessia Pasqualini. Il brevetto dell’Enci, l’ente nazionale italiano di cinofilia, è arrivato proprio in questi giorni, come ha raccontato il presidente del gruppo cinofilo Dogs & Dreams K9 Sar, Massimiliano Romano che ha curato l’addestramento, potendo contare sulle straordinarie doti di base dei due cani: “Hanno un grande olfatto, non temono le persone estranee, non hanno problemi ambientali e con i rumori e sono dotati di forza fisica sufficiente”, spiega il volontario.

L’intervista di Michele Bisceglia

Le due unità cinofile di protezione civile potranno essere ora chiamate in caso di necessità. Ieri, intanto, le ha volute conoscere la sindaca Matilde Celentano. Sono state invitate nei giardini del palazzo comunale dove hanno dato dimostrazione delle loro abilità. “Sono una risorsa importante per Latina in caso di calamità”, ha sottolineato la prima cittadina che è anche una grande appassionata di cani.